Atelier magie et sorcellerie boule à neige Grottes d’Azé Azé
Atelier magie et sorcellerie boule à neige Grottes d’Azé Azé mardi 7 avril 2026.
Atelier magie et sorcellerie boule à neige
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 16:00:00
fin : 2026-04-07 17:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Poussez la porte de l’Agate Enchantée pour choisir votre pierre magique aux couleurs étincelantes. Vous créerez ensuite une boule à neige ensorcelante. .
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English : Atelier magie et sorcellerie boule à neige
L’événement Atelier magie et sorcellerie boule à neige Azé a été mis à jour le 2026-03-14 par Grottes d’Azé