Atelier magie et sorcellerie boule à neige Grottes d’Azé Azé

Atelier magie et sorcellerie boule à neige

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 16:00:00

fin : 2026-04-07 17:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Poussez la porte de l’Agate Enchantée pour choisir votre pierre magique aux couleurs étincelantes. Vous créerez ensuite une boule à neige ensorcelante. .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr

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English : Atelier magie et sorcellerie boule à neige

L’événement Atelier magie et sorcellerie boule à neige Azé a été mis à jour le 2026-03-14 par Grottes d’Azé