Atelier magie et sorcellerie potions magiques Grottes d’Azé Azé
Atelier magie et sorcellerie potions magiques Grottes d’Azé Azé mercredi 8 avril 2026.
Atelier magie et sorcellerie potions magiques
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 16:00:00
fin : 2026-04-08 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Oserez-vous assister au cours du Professeur Azélor ? Poussière d’étoiles, essence de rivière, sueur de trolls des grottes. Découvre les secrets de potions aux pouvoirs plus étonnants ! .
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English : Atelier magie et sorcellerie potions magiques
L’événement Atelier magie et sorcellerie potions magiques Azé a été mis à jour le 2026-03-14 par Grottes d’Azé