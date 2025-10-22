ATELIER MAGIE Nissan-lez-Enserune
ATELIER MAGIE Nissan-lez-Enserune mercredi 22 octobre 2025.
ATELIER MAGIE
17 Avenue de Lespignan Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Atelier magie animé par Christian Poyo à partir de 7 ans
17 Avenue de Lespignan Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 31 03 35
English :
Magic workshop led by Christian Poyo for ages 7 and up
German :
Zauberworkshop unter der Leitung von Christian Poyo ab 7 Jahren
Italiano :
Laboratorio di magia condotto da Christian Poyo per bambini dai 7 anni in su
Espanol :
Taller de magia dirigido por Christian Poyo para niños a partir de 7 años
