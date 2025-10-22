Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER MAGIE Nissan-lez-Enserune mercredi 22 octobre 2025.

17 Avenue de Lespignan Nissan-lez-Enserune Hérault

Atelier magie animé par Christian Poyo à partir de 7 ans
17 Avenue de Lespignan Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 31 03 35 

English :

Magic workshop led by Christian Poyo for ages 7 and up

German :

Zauberworkshop unter der Leitung von Christian Poyo ab 7 Jahren

Italiano :

Laboratorio di magia condotto da Christian Poyo per bambini dai 7 anni in su

Espanol :

Taller de magia dirigido por Christian Poyo para niños a partir de 7 años

