Atelier Magie! pour enfants Chez Tatie Granville 7 juillet 2025 14:00

Manche

Atelier Magie! pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-07 15:30:00

Épate ta famille et tes ami.es avec les tours de magie

que tu vas apprendre!

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Atelier Magie! pour enfants

Amaze your family and friends with the magic tricks

you’re about to learn!

Info and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

Verblüffe deine Familie und deine Freunde mit den Zaubertricks, die du in diesem Buch lernst

die du lernen wirst!

Infos und Buchung auf der Website des Workshops: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Stupite la vostra famiglia e i vostri amici con i trucchi di magia

che state per imparare!

Info e prenotazioni sul sito del workshop: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Sorprende a tu familia y amigos con los trucos de magia

¡que vas a aprender!

Información y reservas en la página web del taller: www.cheztatiegranville.com

L’événement Atelier Magie! pour enfants Granville a été mis à jour le 2025-06-23 par OTGTM BIT Granville