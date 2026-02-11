Atelier magie La Mégisserie Saint-Junien

Atelier magie

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

2026-02-28

Les Chevaliers d’Industrie vous proposent un atelier de magie et d’interprétation. Vous apprendrez des techniques simples et accessibles pour faire apparaître et disparaître des pièces, des cigarettes ou votre carte bleue. Puis, lorsque vous maîtriserez les rouages de l’illusion, vous pourrez passer du tour de passe-passe à la construction d’une courte écriture magique pour le plateau.

Venez explorer toutes les possibilités d’interprétation qu’offre une technique de prestidigitation.

9€ à partir de 14 ans .

