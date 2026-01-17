[Atelier] Magnets pour enfant Chez Bleu Biscuit Dieppe
[Atelier] Magnets pour enfant
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-16 15:30:00
2026-02-16 2026-02-23 2026-02-26
L’Atelier Brut propose un atelier ludique et créatif spécialement conçu pour les enfants de 4 à 12 ans.
Pendant que les parents profitent d’un moment rien que pour eux, les enfants laissent libre cours à leur imagination et repartent avec de jolis magnets faits main.
Encadrés avec bienveillance, les enfants décorent, colorient et personnalisent leurs créations pour transformer leurs idées en petits trésors aimantés, à accrocher fièrement à la maison.
Un atelier idéal pour développer la créativité, la concentration et le plaisir de faire soi-même, dans une ambiance joyeuse et sécurisée.
• Le jour J, vous déposez votre enfant
• Vous profitez de 1h30 de temps libre (thé, course, balade…)
• L’atelier est entièrement encadré
• À l’heure dite, vous récupérez votre enfant… et ses créations
Tarif 25 € par enfant
(Fournitures incluses)
Places limitées
Inscription obligatoire au 06 88 34 66 59 .
