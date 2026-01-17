[Atelier] Magnets pour enfant Chez Bleu Biscuit Dieppe

[Atelier] Magnets pour enfant

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 15:30:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-23 2026-02-26

L’Atelier Brut propose un atelier ludique et créatif spécialement conçu pour les enfants de 4 à 12 ans.

Pendant que les parents profitent d’un moment rien que pour eux, les enfants laissent libre cours à leur imagination et repartent avec de jolis magnets faits main.

Encadrés avec bienveillance, les enfants décorent, colorient et personnalisent leurs créations pour transformer leurs idées en petits trésors aimantés, à accrocher fièrement à la maison.

Un atelier idéal pour développer la créativité, la concentration et le plaisir de faire soi-même, dans une ambiance joyeuse et sécurisée.

• Le jour J, vous déposez votre enfant

• Vous profitez de 1h30 de temps libre (thé, course, balade…)

• L’atelier est entièrement encadré

• À l’heure dite, vous récupérez votre enfant… et ses créations

Tarif 25 € par enfant

(Fournitures incluses)

Places limitées

Inscription obligatoire au 06 88 34 66 59 .

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59

