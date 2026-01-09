Atelier mail art dibar Rennes Samedi 10 janvier, 16h00 https://www.helloasso.com/associations/imprimerie-nocturne/evenements/atelier-mail-art

Décorez votre enveloppe et envoyez vos vœux !

Une nouvelle année se profile ? Venez décorer votre enveloppe accompagnée d’un mot tapé à la machine à écrire ou d’une carte de vœux dans cet atelier mail art qui utilisera tampons et collage !

À partir de 12 ans – Matériel fourni

Bistro Dibar, place Thérèse Pierre, Rennes – Métro Jacques Cartier, bus ligne C3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-10T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T18:00:00.000+01:00

1



dibar place thérèse pierre Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

