Atelier mail art dibar Rennes
Atelier mail art dibar Rennes samedi 10 janvier 2026.
Atelier mail art dibar Rennes Samedi 10 janvier, 16h00 https://www.helloasso.com/associations/imprimerie-nocturne/evenements/atelier-mail-art
Décorez votre enveloppe et envoyez vos vœux !
Une nouvelle année se profile ? Venez décorer votre enveloppe accompagnée d’un mot tapé à la machine à écrire ou d’une carte de vœux dans cet atelier mail art qui utilisera tampons et collage !
À partir de 12 ans – Matériel fourni
Bistro Dibar, place Thérèse Pierre, Rennes – Métro Jacques Cartier, bus ligne C3
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-10T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-10T18:00:00.000+01:00
1
dibar place thérèse pierre Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine