Atelier Main verte Saint-Amand-Montrond
Atelier Main verte Saint-Amand-Montrond mercredi 4 février 2026.
Atelier Main verte
Quai Lutin Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-12-02 16:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Venez expérimenter et apprendre dans un jardin pédagogique
Chaque premier mercredi du mois, les adhérents du CPIE Brenne-Berry vous invitent à les rejoindre au jardin pédagogique pour expérimenter des technqiues respectueuses de l’environnement. Entrée libre de 14h à 16h30. .
Quai Lutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience and learn in an educational garden
L’événement Atelier Main verte Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-01-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE