Atelier mairie – Décorations de Noël zéro déchet Mairie du 14e arrondissement PARIS
Atelier mairie – Décorations de Noël zéro déchet Mairie du 14e arrondissement PARIS samedi 29 novembre 2025.
Venez créer des décorations de Noël zéro déchet !
Investie dans une démarche éco-responsable depuis 5 ans, l’équipe municipale a choisi La Ressourcerie Créative pour imaginer des décorations de Noël écologiques.
Venez, vous aussi, participer à la démarche !
Pour cela La Ressourcerie Créative vous propose des ateliers créatifs gratuits afin de confectionner les décorations qui habilleront la Mairie du 14e.
Rendez-vous à la salle des mariages de la Mairie, les samedis 29 novembre et 06 décembre, de 14h à 16h pour fabriquer de ravissantes décorations de Noël zéro déchet.
INFOS PRATIQUES
—
> Gratuit
> Ouvert à tous•tes
> Matériels fournis
> Sur inscription
—
> Samedi 29 novembre
> 14h – 16h
> Salle des mariages de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot, 75014 Paris
Noël arrive à grands pas, alors pourquoi ne pas le fêter autrement ?
Le samedi 29 novembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-29T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-29T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-29T14:00:00+02:00_2025-11-29T16:00:00+02:00
Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS
https://www.laressourceriecreative.com/noel-autrement-vert +33619288709 contact@laressourceriecreative.com