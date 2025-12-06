Atelier mairie – Décorations de Noël zéro déchet Mairie du 14e arrondissement PARIS

Venez créer des décorations de Noël zéro déchet !

Investie dans une démarche éco-responsable depuis 5 ans, l’équipe municipale a choisi La Ressourcerie Créative pour imaginer des décorations de Noël écologiques.

Venez, vous aussi, participer à la démarche !

Pour cela La Ressourcerie Créative vous propose des ateliers créatifs gratuits afin de confectionner les décorations qui habilleront la Mairie du 14e.

Rendez-vous à la salle des mariages de la Mairie, les samedis 29 novembre et 06 décembre, de 14h à 16h pour fabriquer de ravissantes décorations de Noël zéro déchet.

INFOS PRATIQUES

—

> Gratuit

> Ouvert à tous•tes

> Matériels fournis

> Sur inscription

—

> Samedi 06 décembre

> 14h – 16h

> Salle des mariages de la Mairie du 14e,

2 place Ferdinand Brunot, 75014 Paris

Noël arrive à grands pas, alors pourquoi ne pas le fêter autrement ?

gratuit Tout public.

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS

https://www.laressourceriecreative.com/noel-autrement-vert +33619288709 contact@laressourceriecreative.com