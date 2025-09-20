Atelier maison en spéculoos au Musée des Moulins Musée des Moulins – Jean Bruggeman Villeneuve-d’Ascq

Atelier maison en spéculoos au Musée des Moulins Musée des Moulins – Jean Bruggeman Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Atelier maison en spéculoos au Musée des Moulins 20 et 21 septembre Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Gratuit – Sans inscrpition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre venez réaliser une maison en spéculoos à déguster !

Avec Jacky Beaucamp, confectionnez votre maison en spéculoos, décorez-la et dégustez-la !

Horaires

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30.

Gratuit – Sans inscrpition

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre venez réaliser une maison en spéculoos à déguster ! atelier culinaire enfants

Ville de Villeneuve d’Ascq