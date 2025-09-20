Atelier maison en spéculoos au Musée des Moulins Villeneuve-d’Ascq

Atelier maison en spéculoos au Musée des Moulins Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Atelier maison en spéculoos au Musée des Moulins

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre venez réaliser une maison en spéculoos à déguster !**

Avec Jacky Beaucamp, confectionnez votre maison en spéculoos, décorez-la et dégustez-la !

### Horaires

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30.

Gratuit Sans inscrpition

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**Saturday 20th and Sunday 21st September: come and make a speculoos house to enjoy!

With Jacky Beaucamp, make your own speculoos house, decorate it and enjoy!

### Schedule

Saturday 20th and Sunday 21st September, 2.30pm to 6.30pm.

Free No registration required

German :

**Am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September können Sie ein Spekulatiushaus zum Verzehr herstellen!

Stellen Sie mit Jacky Beaucamp ein Spekulatiushaus her, dekorieren Sie es und probieren Sie es aus!

### Öffnungszeiten

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September von 14:30 bis 18:30 Uhr.

Kostenlos Ohne Anmeldung

Italiano :

**Sabato 20 e domenica 21 settembre, venite a creare una casa di speculoos da gustare!

Con Jacky Beaucamp, realizzate la vostra casa di speculoos, decoratela e divertitevi!

### Orario

Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 14.30 alle 18.30.

Gratuito Non è richiesta la registrazione

Espanol :

**¡El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, ven a hacer una casa de speculoos para disfrutar!

Con Jacky Beaucamp, ¡haz tu propia casa de speculoos, decórala y disfruta!

### Horario

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 14.30 a 18.30 h.

Gratuito No es necesario inscribirse

