Atelier maison en spéculoos au Musée des Moulins Villeneuve-d’Ascq
Atelier maison en spéculoos au Musée des Moulins Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.
Atelier maison en spéculoos au Musée des Moulins
Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq Nord
**Samedi 20 et dimanche 21 septembre venez réaliser une maison en spéculoos à déguster !**
Avec Jacky Beaucamp, confectionnez votre maison en spéculoos, décorez-la et dégustez-la !
### Horaires
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30.
Gratuit Sans inscrpition
Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
**Saturday 20th and Sunday 21st September: come and make a speculoos house to enjoy!
With Jacky Beaucamp, make your own speculoos house, decorate it and enjoy!
### Schedule
Saturday 20th and Sunday 21st September, 2.30pm to 6.30pm.
Free No registration required
German :
**Am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September können Sie ein Spekulatiushaus zum Verzehr herstellen!
Stellen Sie mit Jacky Beaucamp ein Spekulatiushaus her, dekorieren Sie es und probieren Sie es aus!
### Öffnungszeiten
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September von 14:30 bis 18:30 Uhr.
Kostenlos Ohne Anmeldung
Italiano :
**Sabato 20 e domenica 21 settembre, venite a creare una casa di speculoos da gustare!
Con Jacky Beaucamp, realizzate la vostra casa di speculoos, decoratela e divertitevi!
### Orario
Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 14.30 alle 18.30.
Gratuito Non è richiesta la registrazione
Espanol :
**¡El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, ven a hacer una casa de speculoos para disfrutar!
Con Jacky Beaucamp, ¡haz tu propia casa de speculoos, decórala y disfruta!
### Horario
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 14.30 a 18.30 h.
Gratuito No es necesario inscribirse
