Atelier Maison veilleuse à l'Office de Tourisme de Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire mercredi 10 décembre 2025.

26 Rue Pierre Maître Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

2025-12-10

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

ATELIER MAISON VEILLEUSE à l’Office de Tourisme de Montlouis-sur-Loire. Découvre la diversité des architectures de la commune puis fabrique une décoration à rapporter à la maison ! Durée 1h30 environ. Réservation obligatoire nombre de places limité ! Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. 5 .

26 Rue Pierre Maître Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

German :

Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Kunst- und Geschichtsland)!

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine propone una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire!

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine le propone, de septiembre a abril, un amplio abanico de actividades de descubrimiento del patrimonio ¡Está en el País de Arte e Historia!

