ATELIER MAÎTRE LAMA PASSANG, AUTO-SOIN PAR LES ARTS SACRÉ TIBÉTAINS Castelnau-le-Lez
ATELIER MAÎTRE LAMA PASSANG, AUTO-SOIN PAR LES ARTS SACRÉ TIBÉTAINS Castelnau-le-Lez samedi 28 mars 2026.
ATELIER MAÎTRE LAMA PASSANG, AUTO-SOIN PAR LES ARTS SACRÉ TIBÉTAINS
153 Rue Alphonse Beau de Rochas Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : 140 – 140 – 150 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Atelier Maître Lama Passang, Auto-soin par les arts sacré tibétains
Atelier de soin en groupe guidé par Maître Lama Pasang, maître guérisseur et chaman de troisième génération.
Atelier Maître Lama Passang, Auto-soin par les arts sacré tibétains
Atelier de soin en groupe guidé par Maître Lama Pasang, maître guérisseur et chaman de troisième génération.
Une exploration profonde de l’auto soin fondée sur les arts sacrés tibétains.
Au programme
• identification des déséquilibres énergétiques, émotionnels et physiques
• libération des mémoires cellulaires, transgénérationnelles et karmiques
• pratiques d’auto soin pour réharmoniser l’énergie intérieure
Pour qui ?
Ouvert à toutes les personnes souhaitant restaurer ou renforcer leur équilibre énergétique, débutants comme pratiquants expérimentés.
Une occasion unique de transformation et de recentrage intérieur. .
153 Rue Alphonse Beau de Rochas Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 6 52 34 52 76 one.murielcalventus@gmail.com
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English :
Workshop: Master Lama Passang, Self-care through Tibetan sacred arts
Group healing workshop guided by Master Lama Pasang, third-generation master healer and shaman.
L’événement ATELIER MAÎTRE LAMA PASSANG, AUTO-SOIN PAR LES ARTS SACRÉ TIBÉTAINS Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER