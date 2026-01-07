Atelier Makey Makey Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 14 janvier, 15h00 dans la limite des places disponibles

Le Makey Makey permet de transformer des objets en touche de clavier et s’amuser.

Avec un peu d’imagination et quelques blocs de programmation sur le logiciel Scratch, les enfants réalisent des projets variés comme le fameux piano banane ou une manette de jeu vidéo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-14T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



