Atelier Makey-Makey

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-27 11:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-27

Atelier numérique ludique

Venez découvrir le Makey-Makey, une carte de programmation permettant de transformer n’importe quel objet du quotidien en touches de clavier. Une façon ludique pour comprendre les bases de l’électricité et s’initier à la programmation créative.

Alors si vous voulez apprendre à faire de la musique avec des fruits, faire parler un dessin ou encore jouer à un jeu vidéo avec de la pâte à modeler, cet atelier est fait pour vous ! .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Makey-Makey

L’événement Atelier Makey-Makey Gasny a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération