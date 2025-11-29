Atelier Maman en couleurs Babychou Services Le Mans

Atelier Maman en couleurs

Babychou Services 99 Avenue Louis Cordelet Le Mans Sarthe

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Une séance de colorimétrie pour révéler ton éclat naturel, pendant que ton bébé profite d’un temps d’éveil tout en douceur

Parce qu’être maman, c’est donner beaucoup. Parfois tellement, qu’on s’oublie un peu.

Le 29 novembre, on te propose une parenthèse douce et lumineuse

– Une séance de colorimétrie rien que pour toi, pour révéler ton éclat naturel

?-Pendant que ton bébé (moins d’1 an, non-marcheur) profite d’un temps d’éveil tout en douceur avec Julie sur tapis, jeux sensoriels, respect du rythme… bref un vrai cocon !

Un atelier pensé pour te faire du bien, déculpabiliser et souffler un peu ?

Tu repars avec plus de confiance, plus de lumière… et un bébé apaisé. .

Babychou Services 99 Avenue Louis Cordelet Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 49 20 46

English :

A colorimetry session to reveal your natural radiance, while your baby enjoys a gentle playtime

German :

Eine Kolorimetrie-Sitzung, um deine natürliche Ausstrahlung zu enthüllen, während dein Baby eine sanfte Anregung erhält

Italiano :

Una sessione di colorimetria per rivelare il vostro splendore naturale, mentre il vostro bambino gode di un tempo di stimolazione delicato

Espanol :

Una sesión de colorimetría para revelar su resplandor natural, mientras su bebé disfruta de un tiempo de estimulación suave

