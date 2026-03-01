Atelier Maman/Mamie et moi Châteauroux
Atelier Maman/Mamie et moi Châteauroux samedi 7 mars 2026.
Atelier Maman/Mamie et moi
9 Rue Bertrand Châteauroux Indre
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Venez confectionner un ensemble d’accessoires assortis en duo.
Durée de l’atelier 2h00
Cols amovibles ou barrettes nœuds printanières, le matériel sera fourni ! .
9 Rue Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18
English :
Come and make a set of matching accessories as a duo.
