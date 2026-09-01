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ATELIER MAMANS POULES La Salvetat-sur-Agout

mercredi 16 septembre 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Adresse
94 rue du Clos du gué
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

ATELIER MAMANS POULES

94 rue du Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Une rencontre avec Céline Pibre, illustratrice jeunesse, qui lira l’album « mamans poules » en kamishibaï et proposera un atelier créatif d’impression au pochoir.
Réservation au 06 28 23 13 24 (8 places disponibles).

Adapté pour les enfants de 3 à 6 ans.
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94 rue du Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92  bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr

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English : ATELIER MAMANS POULES

A meet-and-greet with Céline Pibre, a children’s book illustrator, who will read the picture book “Mamans Poules” in Kamishibai style and lead a creative stencil-printing workshop.
Reservations at 06 28 23 13 24 (8 spots available).

Suitable for children ages 3 to 6.

L’événement ATELIER MAMANS POULES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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