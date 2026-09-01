Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

ATELIER MAMANS POULES

94 rue du Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Une rencontre avec Céline Pibre, illustratrice jeunesse, qui lira l’album « mamans poules » en kamishibaï et proposera un atelier créatif d’impression au pochoir.

Réservation au 06 28 23 13 24 (8 places disponibles).

Adapté pour les enfants de 3 à 6 ans.

.

94 rue du Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER MAMANS POULES

A meet-and-greet with Céline Pibre, a children’s book illustrator, who will read the picture book “Mamans Poules” in Kamishibai style and lead a creative stencil-printing workshop.

Reservations at 06 28 23 13 24 (8 spots available).

Suitable for children ages 3 to 6.

L’événement ATELIER MAMANS POULES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34