ATELIER MAMANS POULES La Salvetat-sur-Agout
mercredi 16 septembre 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
ATELIER MAMANS POULES
94 rue du Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Une rencontre avec Céline Pibre, illustratrice jeunesse, qui lira l’album « mamans poules » en kamishibaï et proposera un atelier créatif d’impression au pochoir.
Réservation au 06 28 23 13 24 (8 places disponibles).
Adapté pour les enfants de 3 à 6 ans.
.
94 rue du Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER MAMANS POULES
A meet-and-greet with Céline Pibre, a children’s book illustrator, who will read the picture book “Mamans Poules” in Kamishibai style and lead a creative stencil-printing workshop.
Reservations at 06 28 23 13 24 (8 spots available).
Suitable for children ages 3 to 6.
L’événement ATELIER MAMANS POULES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34