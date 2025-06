ATELIER MANDALA LAND’ART Mauguio 15 juillet 2025 07:00

ATELIER MANDALA LAND'ART Carnon Mauguio Hérault

2025-07-15

2025-07-15

2025-07-15

Participez à la création de cette oeuvre éphémère au jardin des Cistes !

Enfants et parents vont pouvoir participer à une véritable chasse aux trésors afin de récolter des matériaux issus de la nature (bois, coquillages, pommes de pins, petits galets, etc.) qui serviront ensuite à construire un mandala que l'on souhaite géant !

Cette œuvre d'art éphémère restera exposée en plein air tout l'été et continuera à vivre au gré des changements naturels, ou apportés par tous ceux qui souhaitent la faire évoluer.

Dès 17h pour la récolte, puis à 18h pour la création au Jardin des Cistes.

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Carnon

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

Take part in the creation of this ephemeral work of art in the Jardin des Cistes!

Beteiligen Sie sich an der Schaffung dieses vergänglichen Kunstwerks im Garten der Cistes!

Aiutate a creare quest'opera d'arte effimera nel giardino di Cistes!

¡Ayude a crear esta obra de arte efímera en el jardín de Cistes!

