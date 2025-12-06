Atelier mandala pour tous Le Chaudron Salies-de-Béarn

Atelier mandala pour tous

Le Chaudron 39 rue Elysée Coustère Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le Chaudron bouillonne encore une fois pour vous offrir un moment de calme et réveiller votre créativité. Venez donc participer à un atelier mandala, débutant ou pas, enfant ou adulte…A noter le matériel est fourni. .

+33 6 14 95 88 76

