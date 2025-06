Atelier mandala végétal Art & Soi Lagny-sur-Marne 6 juillet 2025 07:00

Seine-et-Marne

Atelier mandala végétal Art & Soi 17 boulevard du Maréchal Gallieni Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Venez créer de magnifiques mandalas végétaux! Pas besoin d’être créatif pour oser venir! Un moment de beauté éphémère fait de fleurs et de feuilles.

Art & Soi 17 boulevard du Maréchal Gallieni

Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 09 79 77 25 maud.olivero@gmail.com

English :

Come and create beautiful plant mandalas! You don’t have to be creative to come! A moment of ephemeral beauty made of flowers and leaves.

German :

Erstelle wunderschöne Pflanzenmandalas! Sie müssen nicht kreativ sein, um sich zu trauen! Ein vergänglicher Moment der Schönheit aus Blumen und Blättern.

Italiano :

Venite a creare magnifici mandala di piante! Non è necessario essere creativi per venire! Un momento di bellezza effimera fatta di fiori e foglie.

Espanol :

¡Ven a crear magníficos mandalas de plantas! ¡No hace falta ser creativo para venir! Un momento de belleza efímera hecha de flores y hojas.

L’événement Atelier mandala végétal Lagny-sur-Marne a été mis à jour le 2025-04-09 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire