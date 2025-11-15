Atelier mandalas et graphisme en tout genre Salle des fêtes Saint-Mathieu

Atelier mandalas et graphisme en tout genre

Salle des fêtes 14 Rue de Nontron Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-15

Venez apprendre le mandala et le graphisme lors d’un atelier tout en couleurs. Aucune compétence n’est requise. Le matériel est fourni mais n’hésitez pas à apporter vos crayons ou feutres de couleurs si vous en avez ! .

Salle des fêtes 14 Rue de Nontron Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

