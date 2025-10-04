Atelier mandalas et graphismes en tous genres Saint-Mathieu

14 Rue de Nontron Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06 2026-01-03 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04

Atelier tout en couleurs pour décompresser, créer, se faire plaisir et partager. Nous apprendrons à dessiner nos propres Mandalas. Aucune compétence requise, matériel fourni mais si vous avez crayons de couleurs ou feutres alors c’est bienvenu ! .

14 Rue de Nontron Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association@cultureentete.fr

