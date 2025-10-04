Atelier mandalas et graphismes en tous genres Saint-Mathieu
Atelier mandalas et graphismes en tous genres Saint-Mathieu samedi 4 octobre 2025.
Atelier mandalas et graphismes en tous genres
14 Rue de Nontron Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06 2026-01-03 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04
Atelier tout en couleurs pour décompresser, créer, se faire plaisir et partager. Nous apprendrons à dessiner nos propres Mandalas. Aucune compétence requise, matériel fourni mais si vous avez crayons de couleurs ou feutres alors c’est bienvenu ! .
14 Rue de Nontron Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association@cultureentete.fr
English : Atelier mandalas et graphismes en tous genres
German : Atelier mandalas et graphismes en tous genres
Italiano :
Espanol : Atelier mandalas et graphismes en tous genres
L’événement Atelier mandalas et graphismes en tous genres Saint-Mathieu a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Ouest Limousin