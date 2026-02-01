Atelier mandalas intuitifs Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic
Atelier mandalas intuitifs Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic mercredi 18 février 2026.
Atelier mandalas intuitifs
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
La médiathèque vous propose de laisser libre cours à votre énergie créatrice et aux formes simples et improvisées. Des points, des traits, des formes répétitives … tout ce qui vous passe par la tête au moment présent à déposer sur une feuille pour vous détendre, en laissant émerger votre état d’esprit du moment.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription. .
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
