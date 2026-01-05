Atelier Mandalas Mexicains en laine Musée Vieillardère Leigné-sur-Usseau

Atelier Mandalas Mexicains en laine

Musée Vieillardère 86230 Leigné sur Usseau Leigné-sur-Usseau Vienne

Samedi 17 Janvier

De 14h à 17h.

A Leigné Sur Usseau

Inscription:

06 88 86 06 79

Places sont limitées .

