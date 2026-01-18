Atelier Manga à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon
Atelier Manga à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon samedi 24 janvier 2026.
Atelier Manga à la Petite Cabane
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde
Tarif : – – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez vous initier ou approfondir votre pratique en manga! Avec Michael Micouin vous allez pouvoir explorer le dessin manga comme vous ne l’aviez jamais fait ne rater pas cette opportunité ! .
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Manga à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT du Fronsadais