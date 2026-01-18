Atelier Manga à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon

Atelier Manga à la Petite Cabane

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez vous initier ou approfondir votre pratique en manga! Avec Michael Micouin vous allez pouvoir explorer le dessin manga comme vous ne l’aviez jamais fait ne rater pas cette opportunité ! .

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Manga à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT du Fronsadais