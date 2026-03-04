Atelier manga avec Pop’s, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
Atelier manga avec Pop’s Samedi 14 mars, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde
Entrée libre, sur inscription
Au programme : perfectionnement du coup de crayon, création de personnage et découpage d’une histoire en 6 ou 8 cases.
Les enfants pourront découvrir comment écrire une bulle et comment donner de l’émotion à leur héros.
BD, Manga, Comics, tous les styles sont permis !
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Réalisez votre propre planche manga avec l’illustratrice Pauline Amélie Pops ! art BD
