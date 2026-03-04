Atelier manga avec Pop’s, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier manga avec Pop’s Samedi 14 mars, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Entrée libre, sur inscription

Au programme : perfectionnement du coup de crayon, création de personnage et découpage d’une histoire en 6 ou 8 cases.

Les enfants pourront découvrir comment écrire une bulle et comment donner de l’émotion à leur héros.

BD, Manga, Comics, tous les styles sont permis !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Réalisez votre propre planche manga avec l’illustratrice Pauline Amélie Pops ! art BD

@Saint-Médard-en-Jalles