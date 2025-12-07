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Atelier manga Rue du Général Souham Lubersac

jeudi 1 octobre 2026 · Rue du Général Souham · Lubersac

Atelier manga Rue du Général Souham Lubersac

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue du Général Souham
Adresse
Parc de la Mairie
Ville
19210 Lubersac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Lubersac

Atelier manga

Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 17:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Atelier manga animé par Michaël Almodovar, auteur-mangaka de la série Les Torches d’Arkylon (Ark-Éditions), professeur et formateur en narration graphique.   .

Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96  mdlubersac@lubersacpompadour.fr

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English : Atelier manga

L’événement Atelier manga Lubersac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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