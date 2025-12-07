Atelier manga Rue du Général Souham Lubersac
jeudi 1 octobre 2026 · Rue du Général Souham · Lubersac
Informations pratiques
Lubersac
Atelier manga
Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 17:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Atelier manga animé par Michaël Almodovar, auteur-mangaka de la série Les Torches d’Arkylon (Ark-Éditions), professeur et formateur en narration graphique. .
Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
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English : Atelier manga
L’événement Atelier manga Lubersac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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