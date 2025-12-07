Atelier manga Rue du Général Souham Lubersac

Informations pratiques

Lubersac

Atelier manga

Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 17:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Atelier manga animé par Michaël Almodovar, auteur-mangaka de la série Les Torches d’Arkylon (Ark-Éditions), professeur et formateur en narration graphique. .

Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier manga

L’événement Atelier manga Lubersac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze