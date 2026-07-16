Atelier Manga, Médiathèque de Païta, Païta

Informations pratiques

Atelier Manga Samedi 3 octobre, 08h00 Médiathèque de Païta Nouvelle-Calédonie

atelier limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T23:00:00+02:00 – 2026-10-03T08:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T23:00:00+02:00 – 2026-10-03T08:00:00+02:00

La journée sera consacrée à l’atelier de dessin où l’on pourra mixer le style manga avec du dessin traditionnel local.

Une pause repas a lieu le midi, parents : pensez à prévoir de quoi manger pour vos enfants SVP, merci.

Médiathèque de Païta 227 Route Territoriale 1, 98889 Païta, France Païta 98889 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie +687352182 https://mediatheque.paita.nc [{« type »: « phone », « value »: « 00687352182 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-paita.nc »}] L’équipe de la médiathèque est heureuse de vous accueillir à l’étage du Dock socioculturel de Païta.

Biblis en folie 2026

©Jessica Depardon (service communication Ville de Païta)