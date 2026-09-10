Atelier « Mange ta super soupe ! » au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac
samedi 7 novembre 2026 · Jardin Bourian · Dégagnac
Informations pratiques
Dégagnac
Atelier « Mange ta super soupe ! » au Jardin Bourian
Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 16:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Petits et moyens cuisiniers en herbe, venez concocter VOTRE soupe collective pour la fête du lendemain et participer au concours de soupe !
Petits et moyens cuisiniers en herbe, venez concocter VOTRE soupe collective pour la fête du lendemain et participer au concours de soupe !
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Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com
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English :
Budding chefs of all ages, come help make YOUR community soup for the festival the next day and enter the soup contest!
L’événement Atelier « Mange ta super soupe ! » au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Gourdon
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