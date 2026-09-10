Informations pratiques

Dégagnac

Atelier « Mange ta super soupe ! » au Jardin Bourian

Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Petits et moyens cuisiniers en herbe, venez concocter VOTRE soupe collective pour la fête du lendemain et participer au concours de soupe !

Petits et moyens cuisiniers en herbe, venez concocter VOTRE soupe collective pour la fête du lendemain et participer au concours de soupe !

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Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com

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English :

Budding chefs of all ages, come help make YOUR community soup for the festival the next day and enter the soup contest!

L’événement Atelier « Mange ta super soupe ! » au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Gourdon