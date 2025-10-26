Atelier mangeoire pour oiseaux Chilleurs-aux-Bois

Atelier mangeoire pour oiseaux Chilleurs-aux-Bois dimanche 26 octobre 2025.

Atelier mangeoire pour oiseaux

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Début : 2025-10-26 14:30:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Venez fabriquer votre propre mangeoire à oiseaux et comprendre les habitudes alimentaires de nos amis à plumes.

Le temps de l’atelier, vous serez aidés et guidés pas à pas grâce à des membres de l’association « Ligue de Protection des Oiseaux du Loiret ». Repartez avec votre mangeoire.

En résonnance avec notre label « Ligue de Protection des Oiseaux » et la faune exceptionnelle environnante du château dont les 68 espèces d’oiseaux nichant dans notre parc, nous vous proposons une activité nature au château. Venez fabriquer votre propre mangeoire à oiseaux et comprendre les habitudes alimentaires de nos amis à plumes.

Le temps de l’atelier, vous serez aidés et guidés pas à pas grâce à des membres de l’association « Ligue de Protection des Oiseaux du Loiret ». Vous repartirez avec votre exemplaire de mangeoire que vous pourrez accrocher chez vous sur votre terrasse ou dans votre jardin. Il suffira plus qu’à alimenter cette mangeoire cet hiver afin que des oiseaux viennent s’y restaurer !

Sur réservation au 02 38 39 84 66, nombre de places limité.

A partir de 8-10 ans .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

Come and make your own bird feeder and learn about the feeding habits of our feathered friends.

During the workshop, members of the « Ligue de Protection des Oiseaux du Loiret » will help and guide you step by step. Leave with your own feeder.

German :

Kommt und baut euer eigenes Vogelfutterhäuschen und lernt etwas über die Ernährungsgewohnheiten unserer gefiederten Freunde.

Während des Workshops werden Sie von Mitgliedern des Vereins « Ligue de Protection des Oiseaux du Loiret » unterstützt und Schritt für Schritt angeleitet. Gehen Sie mit Ihrem

Italiano :

Venite a costruire la vostra mangiatoia per uccelli e a conoscere le abitudini alimentari dei nostri amici pennuti.

Durante il laboratorio, sarete aiutati e guidati passo dopo passo dai membri della Lega di protezione degli uccelli del Loiret. Portate via la vostra mangiatoia per uccelli.

Espanol :

Venga a fabricar su propio comedero para pájaros y conozca los hábitos alimentarios de nuestros amigos emplumados.

Durante el taller, los miembros de la Liga de Protección de las Aves de Loiret le ayudarán y guiarán paso a paso. Llévese su propio comedero para pájaros.

