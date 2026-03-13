Atelier mangeoire pour oiseaux en osier avec Dorothée

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez tresser votre mangeoire pour oiseaux en osier avec Dorothée Bajeux !

Le dimanche 21 juin de 14h à 17h, venez tresser votre mangeoire pour oiseaux en osier avec Dorothée Bajeux au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

32€ par personne, osier fourni, une perle en grès au choix, prêt des outils.

Renseignements et inscriptions à la boutique du Domaine du Gasseau ou au 02 43 34 34 44.

Attention, places limitées. .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Come and weave your own wicker bird feeder with Dorothée Bajeux!

L’événement Atelier mangeoire pour oiseaux en osier avec Dorothée Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles