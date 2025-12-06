Atelier Mangeoires pour les oiseaux Ressourcerie Le Plant B Paris
Atelier Mangeoires pour les oiseaux Ressourcerie Le Plant B Paris samedi 6 décembre 2025.
Faune Alfort est une association qui a pour mission de recueillir et de soigner les animaux blessés, malades ou orphelins appartenant à la faune sauvage européenne.
Venez apprendre à prendre soin de la faune sauvage (oui, même en Ile-de-France et en milieu urbain !), apprendre les bons gestes et découvrez le travail de cette association.
Lors de cet atelier, vous apprendrez à créer des mangeoires en lierre ou en macramé que vous pourrez accrocher afin de pouvoir donner à manger aux volatiles de de votre quartier.
Cet atelier est proposé par Faune Alfort Ile-de-France et vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers, au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Le samedi 06 décembre 2025
de 16h00 à 17h30
Le samedi 06 décembre 2025
de 14h00 à 15h30
payant
1 place Enfant : 5 euros
1 place Adulte : 10 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Ressourcerie Le Plant B 5, boulevard Poniatowski 75012 Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org