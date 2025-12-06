Atelier Mangeoires pour les oiseaux Ressourcerie Le Plant B Paris

Faune Alfort est une association qui a pour mission de recueillir et de soigner les animaux blessés, malades ou orphelins appartenant à la faune sauvage européenne.

Venez apprendre à prendre soin de la faune sauvage (oui, même en Ile-de-France et en milieu urbain !), apprendre les bons gestes et découvrez le travail de cette association.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à créer des mangeoires en lierre ou en macramé que vous pourrez accrocher afin de pouvoir donner à manger aux volatiles de de votre quartier.

Cet atelier est proposé par Faune Alfort Ile-de-France et vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers, au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Le samedi 06 décembre 2025

de 16h00 à 17h30

payant

1 place Enfant : 5 euros

1 place Adulte : 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Ressourcerie Le Plant B 5, boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org