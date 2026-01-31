Atelier Manger en 1901 écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 1 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

Comment se nourrissait-on dans nos campagnes ? Entrez dans la Cuisine de 1901 et découvrez ce que mangeaient vraiment les paysans au début du 20ème siècle.

Manger en 1901 : De la vache à la volaille, comment se nourrissait-on dans nos campagnes ?

Poussez la porte de la Cuisine de 1901 et plongez dans le quotidien des campagnes au tournant du 20ème siècle. À partir de l’exemple de la ferme de la Bintinais, cet atelier vous invite à découvrir ce que l’on mangeait réellement dans les fermes à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle.

À partir de l’inventaire après décès de 1901, un document qui décrit ce que possédait une ferme à cette époque, vous découvrirez comment les paysans se nourrissaient au quotidien. Le lait, le cidre, les céréales et les animaux de la ferme occupaient une place centrale.

Un moment convivial et instructif pour mieux comprendre la place de la nourriture dans les campagnes.

**En pratique**

Du 11 janvier au 29 mars :

– à 14h30, 15h30 et 16h30, du mardi au vendredi des vacances scolaires

– à 14h30, 15h30 et 16h30 le dimanche

Gratuit – tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T17:30:00.000+01:00

0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/manger-en-1901/

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



