Atelier Manger en 1901 écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 8 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Comment se nourrissait-on dans nos campagnes ? Entrez dans la Cuisine de 1901 et découvrez ce que mangeaient vraiment les paysans au début du 20ème siècle.

À partir de l’exemple de la ferme de la Bintinais, explorez le rôle du lait, du cidre, du porc et des céréales dans l’alimentation quotidienne.

Un atelier pour petits et grands.

**En pratique :** atelier gratuit – sans inscription à 14h30, 15h30 et 16h30.

Tous les dimanches jusqu’au 29 mars.

Vacances scolaires : consultez le site web

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:30:00.000+01:00

0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/manger-en-1901/

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



