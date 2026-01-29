Atelier Manger en 1901 écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Gratuit
Comment se nourrissait-on dans nos campagnes ? Entrez dans la Cuisine de 1901 et découvrez ce que mangeaient vraiment les paysans au début du 20ème siècle.
À partir de l’exemple de la ferme de la Bintinais, explorez le rôle du lait, du cidre, du porc et des céréales dans l’alimentation quotidienne.
Un atelier pour petits et grands.
**En pratique :** atelier gratuit – sans inscription à 14h30, 15h30 et 16h30.
Tous les dimanches jusqu’au 29 mars.
Vacances scolaires : consultez le site web
0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/manger-en-1901/
écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine