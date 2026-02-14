Atelier Manger en 1901, écomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Atelier Manger en 1901 Dimanche 22 février, 14h30 écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T14:30:00+01:00 – 2026-02-22T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-22T14:30:00+01:00 – 2026-02-22T17:30:00+01:00

Manger en 1901 : De la vache à la volaille, comment se nourrissait-on dans nos campagnes ?

Poussez la porte de la Cuisine de 1901 et plongez dans le quotidien des campagnes au tournant du 20ème siècle. À partir de l’exemple de la ferme de la Bintinais, cet atelier vous invite à découvrir ce que l’on mangeait réellement dans les fermes à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle.

À partir de l’inventaire après décès de 1901, un document qui décrit ce que possédait une ferme à cette époque, vous découvrirez comment les paysans se nourrissaient au quotidien. Le lait, le cidre, les céréales et les animaux de la ferme occupaient une place centrale.

Un moment convivial et instructif pour mieux comprendre la place de la nourriture dans les campagnes.

En pratique

Du 11 janvier au 29 mars :

– à 14h30, 15h30 et 16h30, du mardi au vendredi des vacances scolaires

– à 14h30, 15h30 et 16h30 le dimanche

Gratuit – tout public

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne

écomusée de le Bintinais