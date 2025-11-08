Atelier manger en pleine conscience Salon Kogomochi Cambo-les-Bains
Atelier manger en pleine conscience Salon Kogomochi Cambo-les-Bains samedi 8 novembre 2025.
Atelier manger en pleine conscience
Salon Kogomochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Une pause sensorielle et bienveillante autour d’un Mochi et d’un thé japonais.
Explorez vos 5 sens, vos signaux corporelles, vos émotions et laissez vous guider vers un rapport plus apaisé à la nourriture avec Consuelo, une diététicienne comportementale au Salon Kogomochi à Cambo-les-Bains.
Inclus Dégustation en pleine conscience, 1 Mochi et 1 Thé Hojicha, Micro-rituels faciles à intégrer au quotidien et support pratique pdf offert.
Durée atelier 1h. Maximum 8 personne. .
Salon Kogomochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 38 93 04
