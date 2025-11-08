Atelier manger en pleine conscience Salon Kogomochi Cambo-les-Bains

Atelier manger en pleine conscience

Salon Kogomochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Une pause sensorielle et bienveillante autour d’un Mochi et d’un thé japonais.

Explorez vos 5 sens, vos signaux corporelles, vos émotions et laissez vous guider vers un rapport plus apaisé à la nourriture avec Consuelo, une diététicienne comportementale au Salon Kogomochi à Cambo-les-Bains.

Inclus Dégustation en pleine conscience, 1 Mochi et 1 Thé Hojicha, Micro-rituels faciles à intégrer au quotidien et support pratique pdf offert.

Durée atelier 1h. Maximum 8 personne. .

