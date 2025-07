ATELIER MANGER ÉQUILIBRÉ AVEC UN PETIT BUDGET Castries

ATELIER MANGER ÉQUILIBRÉ AVEC UN PETIT BUDGET Castries mardi 15 juillet 2025.

ATELIER MANGER ÉQUILIBRÉ AVEC UN PETIT BUDGET

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

“Les clés de l’accès à une nourriture locale de qualité en restant dans un budget modeste.” Comment concilier alimentation saine et à bas prix ? Lors de cet atelier, nous composerons un plat équilibré tout en partageant des astuces anti-gaspillage pour optimiser chaque ingrédient.

“Les clés de l’accès à une nourriture locale de qualité en restant dans un budget modeste.” Comment concilier alimentation saine et à bas prix ? Lors de cet atelier, nous composerons un plat équilibré tout en partageant des astuces anti-gaspillage pour optimiser chaque ingrédient.

Venez découvrir, échanger, cuisiner et repartez avec des idées simples et gourmandes pour une alimentation responsable et accessible à tous tout en assurant un revenu décent pour nos paysans locaux ! Renseignements 0756837991

Sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie +33 7 56 83 79 91

English :

the keys to accessing quality local food on a modest budget? How to reconcile healthy eating with low prices? During this workshop, we’ll put together a balanced dish while sharing anti-waste tips to optimize each ingredient.

German :

der Schlüssel zum Zugang zu qualitativ hochwertigen lokalen Lebensmitteln mit einem bescheidenen Budget Wie kann man gesundes Essen mit günstigen Preisen vereinbaren? In diesem Workshop werden wir ein ausgewogenes Gericht zusammenstellen und dabei Tipps gegen Verschwendung austauschen, um jede Zutat zu optimieren.

Italiano :

le chiavi per accedere a cibo locale di qualità con un budget modesto? Come conciliare un’alimentazione sana con prezzi bassi? In questo workshop prepareremo un piatto equilibrato e condivideremo consigli su come sfruttare al meglio ogni ingrediente.

Espanol :

¿Las claves para acceder a alimentos locales de calidad con un presupuesto modesto? ¿Cómo conciliar una alimentación sana con precios bajos? En este taller, elaboraremos un plato equilibrado y compartiremos consejos para aprovechar al máximo cada ingrediente.

L’événement ATELIER MANGER ÉQUILIBRÉ AVEC UN PETIT BUDGET Castries a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 OT MONTPELLIER