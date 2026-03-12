Atelier Manger local et de saison Ferrières-en-Gâtinais
Atelier Manger local et de saison Ferrières-en-Gâtinais vendredi 10 avril 2026.
Atelier Manger local et de saison
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-10 12:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Atelier Manger local et de saison
Nouvelle édition du Défi Alimentation Centre-Val de Loire qui vous propose des ateliers animés à Ferrières. 1er atelier Manger local et de saison . Repartez avec de nombreuses adresses de producteurs locaux et des idées de recettes pour cuisiner au fil des saisons. Pensez à vous inscrire ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 56 90 65 ckosciolek@lne45.org
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English :
Eating locally and in season workshop
L’événement Atelier Manger local et de saison Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS