Atelier Manger local et de saison

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-10 12:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Atelier Manger local et de saison

Nouvelle édition du Défi Alimentation Centre-Val de Loire qui vous propose des ateliers animés à Ferrières. 1er atelier Manger local et de saison . Repartez avec de nombreuses adresses de producteurs locaux et des idées de recettes pour cuisiner au fil des saisons. Pensez à vous inscrire ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 56 90 65 ckosciolek@lne45.org

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English :

Eating locally and in season workshop

L’événement Atelier Manger local et de saison Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS