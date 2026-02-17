Atelier manifeste dibar Rennes Mercredi 25 mars, 16h00 Sur inscription – 10€ plein tarif, 4€ carte sortir

Un moment pour s’exprimer et créer à partir de ses colères, ses mots, ses envies.

Parce que le 8 mars c’est tout l’année, venez créer votre affiche ou slogan en collage et tampons alphabet, ainsi que participer à un manifeste collectif tapé à la machine à écrire ! Repartez avec votre création et recevez ensuite le manifeste à imprimer chez vous.

Un moment pour s’exprimer et créer à partir de ses colères, ses mots, ses envies.

À partir de 16 ans – Matériel fourni

Bistro Dibar, place Thérèse Pierre, Rennes – Métro Jacques Cartier, bus ligne C3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T17:30:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/imprimerie-nocturne/evenements/atelier-creation-feministe

dibar place thérèse pierre Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

