Atelier manipulation de marionnette Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Atelier en lien avec le spectacle Une maison de poupée de la compagnie Plexus Polaire

Atelier sur la relation entre acteurs et marionnettes grande taille, et plus particulièrement la manipulation en chœur .

Découvrez comment donner vie aux marionnettes grâce à des gestes et des mouvements précis et comment “écrire” une situation théâtrale par le jeu et les improvisations. Cet atelier se concentrera

sur la relation entre l’acteur et la marionnette en examinant comment celle-ci mène à la “clef dramaturgique”.

DÈS 14 ANS • 8€

(Sans prérequis)

Sur inscription auprès de la billetterie ou au 05 53 53 18 71 .

Théâtre de l’Odyssée Espl. Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

