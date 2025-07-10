Atelier Manipulation de marionnettes doudou Le Volcan Le Havre

Atelier Manipulation de marionnettes doudou

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Autour de Grinioteçocette

Avec Naéma Boudoumi, metteuse en scène du spectacle

Avec la matière mousse du personnage de Maison-Maman, les enfants et leurs parents inventeront des créatures individuelles et collectives. Vous créerez, par la manipulation de mousses, des refuges, des montagnes et des créatures moelleuses pour accompagner les premiers pas vers l’autonomie.

À partir de 2 ans.

Cet atelier est réservé aux parents-enfants à partir de 2 ans, munis d’un billet pour le spectacle.

Réservation obligatoire. .

