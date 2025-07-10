Atelier Manipulation de marionnettes doudou Le Volcan Le Havre
Atelier Manipulation de marionnettes doudou
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Autour de Grinioteçocette
Avec Naéma Boudoumi, metteuse en scène du spectacle
Avec la matière mousse du personnage de Maison-Maman, les enfants et leurs parents inventeront des créatures individuelles et collectives. Vous créerez, par la manipulation de mousses, des refuges, des montagnes et des créatures moelleuses pour accompagner les premiers pas vers l’autonomie.
À partir de 2 ans.
Cet atelier est réservé aux parents-enfants à partir de 2 ans, munis d’un billet pour le spectacle.
Réservation obligatoire. .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
