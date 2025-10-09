Atelier manipulation des marionnettes Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Gratuit – sur inscription

Noémie de la compagnie Tro-Héol vous invite à venir découvrir les marionnettes du spectacle **“Imaginer la pluie”**, à les manipuler à vue, montrer comment créer le mouvement et échanger autour du spectacle.

**Le Jeudi 9 OCTOBRE à 17h à la Maison de Quartier de la Bellangerais.**
Atelier Gratuit, sur inscription à l’accueil de la Maison de Quartier ou au 02 99 27 21 10.

Le spectacle “Imaginer la pluie” sera ensuite joué le jeudi 16 octobre au théâtre Lillico. En réservant à la Maison de Quartier, vous bénéficierez du tarif de groupe à 5€.

 02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine