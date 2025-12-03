Atelier Mannele & Stolle Dossenheim-sur-Zinsel

Atelier Mannele & Stolle

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 13:30:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Préparation du traditionnel Stolle de Noël aux fruits, et réalisation de Mannele. Les ateliers sont animés par Christian Boistelle, maître boulanger, pâtissier, confiseur ou par Elisabeth Lotz, cheffe cuisinière et animatrice culinaire.

Les ateliers sont animés par Christian Boistelle, maître boulanger, pâtissier, confiseur ou par Elisabeth Lotz, cheffe cuisinière et animatrice culinaire – Les mains dans la pâte. Ils apportent chacun leurs savoir-faire et leurs connaissances en la matière, pour vous faire découvrir des recettes saines et gourmandes.

Les participants mettent la main à la pâte pour l’élaboration de la recette et emportent leur réalisation à la fin de la séance.

Il peut être demandé aux participants d’apporter du matériel. Cette information sera communiquée par e-mail quelques jours avant.

INFOS PRATIQUES :

L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû.

Fin des inscriptions 48h avant l’atelier afin de garantir la meilleure préparation du matériel et des matières. .

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 01 67 moulin@burggraf-becker.fr

English :

Preparation of the traditional Christmas fruit Stolle, and Mannele. Workshops are led by Christian Boistelle, master baker, pastry chef and confectioner, or by Elisabeth Lotz, chef and culinary animator.

German :

Zubereitung des traditionellen Weihnachtsstollens mit Früchten und Herstellung von Mannele. Die Workshops werden von Christian Boistelle, Bäckermeister, Konditor und Confiseur, oder von Elisabeth Lotz, Chefköchin und kulinarische Animateurin, geleitet.

Italiano :

Preparare la tradizionale Stolle di Natale con la frutta e realizzare le Mannele. I laboratori sono guidati da Christian Boistelle, maestro panettiere, pasticciere e pasticcere, o da Elisabeth Lotz, chef e istruttrice culinaria.

Espanol :

Preparación del tradicional Stolle navideño con fruta y elaboración de Mannele. Los talleres están dirigidos por Christian Boistelle, maestro panadero, pastelero y confitero, o por Elisabeth Lotz, chef e instructora culinaria.

