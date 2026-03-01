Atelier manucure Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville
Atelier manucure Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville dimanche 8 mars 2026.
Atelier manucure
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 15:30:00
Date(s) :
2026-03-08
La beauté se cache dans les détails. Jusqu’au bout des ongles même ! Ce dimanche 8 Mondeville Animation vous propose une mise en beauté des ongles avec Astrid de Sublim’cils.
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org
English : Atelier manucure
Beauty is in the details. Right down to the nails! This Sunday 8 Mondeville Animation is offering a nail beauty session with Astrid from Sublim’cils.
L’événement Atelier manucure Mondeville a été mis à jour le 2026-03-04 par Calvados Attractivité