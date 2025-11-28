Atelier manuel autour de Noël Médiathèque Salle Iraty Mauléon-Licharre

Atelier manuel autour de Noël

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

La commission animation du Collectif souletin et les bénévoles de l’atelier couture proposent aux adhérents des ateliers manuels autour de Noël, à Mauléon.

L’idée ? Se rencontrer, passer de bons moments et partager un atelier ensemble. Durant cette matinée, vous aurez la possibilité de créer un mobile de Noël. Un atelier je couds Noël sera également proposé. C’est ouvert à tous et à toutes, petits et grands. Amenez tissus, colle, ciseaux. Un apéritif partagé sera proposé à chaque fin d’atelier. On amène ce que l’on veut/peut. Alors, n’hésitez pas à appeler Miren pour plus d’informations ou pour vous inscrire à partir du 03 novembre. .

Médiathèque Salle Iraty 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64

