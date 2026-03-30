Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans) Rilhac-Rancon
Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans) Rilhac-Rancon mercredi 15 avril 2026.
Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans)
Médiathèque Rilhac-Rancon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
L’équipe de la médiathèque de Rilhac-Rancon vous propose, dès 6 ans, un atelier manuel autour des œuvres d’Andy WARHOL.
Réservations conseillées auprès des organisateurs. .
Médiathèque Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 50 77 mediatheque@rilhac-rancon.fr
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L’événement Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans) Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole