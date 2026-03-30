Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans) Rilhac-Rancon

Atelier manuel autour des oeuvres d'Andy WARHOL (dès 6 ans) Médiathèque Rilhac-Rancon 2026-04-15

Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans) Rilhac-Rancon mercredi 15 avril 2026.

Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans)

Médiathèque Rilhac-Rancon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

L’équipe de la médiathèque de Rilhac-Rancon vous propose, dès 6 ans, un atelier manuel autour des œuvres d’Andy WARHOL.

Réservations conseillées auprès des organisateurs.   .

Médiathèque Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 50 77  mediatheque@rilhac-rancon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans) Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Rilhac-Rancon (Haute-Vienne)