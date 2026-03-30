Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans)

Médiathèque Rilhac-Rancon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

L’équipe de la médiathèque de Rilhac-Rancon vous propose, dès 6 ans, un atelier manuel autour des œuvres d’Andy WARHOL.

Réservations conseillées auprès des organisateurs. .

Médiathèque Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 50 77 mediatheque@rilhac-rancon.fr

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English :

L’événement Atelier manuel autour des oeuvres d’Andy WARHOL (dès 6 ans) Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole