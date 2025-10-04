Atelier manuel Bibliothèque de saint genix les villages Saint-Genix-les-Villages

Atelier manuel Bibliothèque de saint genix les villages Saint-Genix-les-Villages samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T15:30:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T15:30:00

Viens créer ta fusée rigolote lors de cet atelier créatif animé par les bénévoles de la bibliothèque ! / A partir de 4 ans

Bibliothèque de saint genix les villages 22 rue pierre descotes Saint-Genix-les-Villages 73240 Saint-Genix-sur-Guiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Biblis en folie 2025

